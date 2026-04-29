北海道旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄した疑いで事情を聞かれている男性職員。連日、家宅捜索が行われています。男性職員の人柄について、知人は、動物への愛情があり仕事熱心だと話しました。【写真を見る】3日連続で家宅捜索するも…捜査員たちが動物園などを捜査する様子連日続く捜査家宅捜索も…“手がかりなし”北海道・旭川市にある人気観光地「旭山動物園」で起こった前代未聞の事態が判明してから5日。動物園の焼