米トランプ政権が27日、北朝鮮の大陸間弾道ミサイル（ICBM）戦力について「米本土を直接攻撃し得る水準に達している」との認識をあらためて示した。米上院軍事委員会に提出された国防総省高官の書面証言で明らかになったもので、北朝鮮の核・ミサイル能力を中国、ロシア、イランと並ぶ主要な戦略的脅威として位置づけた。証言したのは、米国防総省で宇宙政策を担当するマーク・バーコウィッツ次官補代理。北朝鮮について「核・ミサ