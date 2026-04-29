アメリカのトランプ大統領は28日、自身のSNSで、「イランから自国が『崩壊状態にある』と連絡があった」と主張しました。トランプ大統領は28日、「たった今イランから、自国が『崩壊状態にある』と連絡があった」とSNSに投稿しました。その上で、「彼らは指導体制をどうするか模索する中、我々に対し、ホルムズ海峡をできるだけ早く開放してほしいと求めている」と主張しました。トランプ政権はこれまで、イラン内部で分裂が生じて