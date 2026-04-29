2026年4月29日、札幌・中央警察署は、住所不定・無職の男（48）を恐喝の疑いで逮捕しました。男は4月26日午後7時すぎ、札幌市中央区大通西2丁目の「さっぽろ地下街オーロラタウン」で、会社員の男性（34）から現金1万5000円を脅し取った疑いが持たれています。警察によりますと、男は「いまぶつかっただろ。腰痛いんだわ。俺は反社だ。仲間呼ぶぞ。気持ち見せろ」などと因縁をつけ、現金を脅し取ったということです。28日午