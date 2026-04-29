アメリカのトランプ大統領は28日、アメリカを国賓訪問中のイギリスのチャールズ国王を招いた晩さん会で、イランの核兵器保有についてチャールズ国王と同じ考えを持っていると述べました。ホワイトハウスの晩さん会には、チャールズ国王とカミラ王妃のほか、トランプ大統領夫妻や政権幹部らが出席しました。トランプ大統領は挨拶の中でイラン情勢に触れ、チャールズ国王と考えを共有していることを強調しました。トランプ大統領：（