台湾メディアの中時新聞網は26日付で、日本のキーボードブランドであるフィルコ（Filco）が、販売を終了した話題を取り上げた。台湾人ゲーマーに極めて高く評価され、「昔は誰もが1台は買いたい」と思っていたが、新技術の導入が進まず、価格競争力もなかったために、素晴らしい基本性能がありながら市場から姿を消したという。Filcoブランドを展開するダイヤテックは22日に、会社としてのすべての業務を終了すると発表した。廃業