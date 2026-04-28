◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２８日・神宮）ヤクルト―阪神戦が行われている神宮に隣接するＭＵＦＧ国立では「ＴＷＩＣＥ」のライブが開催されており、花火による演出で試合が一時中断した。午後８時１１分。小幡が遊ゴロを打ったタイミングでＭＵＦＧ国立からド派手な花火が打ち上がった。７回２死走者なしの場面で試合が約１分ストップした。１８、１９日には「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」のライブ開催に