◇MLB マーリンズ2-1ドジャース(日本時間29日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手が妻の真美子さんセレクトの楽曲でマウンドに上がりました。この日は「Women’s Night」と称され、選手の妻や恋人が登場曲を選び、その音楽に乗せて選手がマウンドや打席へと向かいます。大谷選手の登場曲はもちろん真美子さんがセレクト。昨季は大人気アニメ“美少女戦士セーラームーン”の主題歌「ムーンライト伝説」を選曲しましたが、今年は「