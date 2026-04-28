クラウドファンディング大手、CAMPFIRE（キャンプファイヤー、東京）は28日までに、データベースに不正アクセスを受け、利用者の名前や電話番号など約22万人分の個人情報が流出した恐れがあると発表した。口座情報が含まれている例もある。同社は「安全確保の措置を完了した」と説明している。対象者にメールを個別に送り、注意を呼びかけている。問い合わせは通話無料の専用窓口、電話（0120）188070。