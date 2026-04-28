ちょっと贅沢したい時に食べたい「うなぎ」。いまその価格が下がっているといいます。店によっては10年ぶりの安さのところもありました。この状態、いつまで続くのでしょうか。■“異例”の安さ稚魚豊漁…仕入れ値が大幅値下がりじっくりと火を通し…うまみが閉じ込められた身は、口のなかでとろける柔らかさ。高級魚のうなぎがいま“異例”の安さとなっています。都内のうなぎ専門店。客「お昼からうなぎなんてぜいたく」人気メ