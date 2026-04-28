星間空間を高速移動する探査機ボイジャーを描いたイメージ図/JPL-Caltech/NASA（CNN）地球から最も遠く離れた米航空宇宙局（NASA）の深宇宙探査機「ボイジャー1号」は、未踏の星間空間を探索する中で、また一つ科学観測装置の電源を停止した。この措置により、同探査機の驚異的な寿命をさらに延ばすという野心的な試みに向けた時間を確保できる可能性がある。ボイジャー1号が日々地球から遠ざかる中、NASAは先ごろ電力を節約するた