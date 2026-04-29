大谷翔平が即座に要求したABSチャレンジ【MLB】ドジャース ー マーリンズ（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が示した“異議”に、ファンも思わず共感した。大谷は28日（日本時間29日）、本拠地でのマーリンズ戦に先発登板。初回、球審の不可解な判定に首をひねる場面があった。ファンも「素人でもわかる」「やばいやろ」と厳しく指摘した。初回先頭で迎えたマーシーの5球目に問題のシーンが訪れた。カウ