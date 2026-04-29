職場の不倫は、当人たちがうまく隠せているつもりでも周囲にはバレバレであることが多い。投稿を寄せた60代の男性は、以前勤めていた職場で起きた不倫劇を明かした。「ある自動車メーカーの下請け事業所のこと。ハロワの紹介でその事業所の立ち上げ翌日に入社した」最初は従業員が3人しかいなかったが、仕事や人間関係を理由に男性以外はすぐに辞めてしまい、その後新たに10人が入社してきたという。（文：篠原みつき）「従業員が