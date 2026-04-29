「和さんの人生を自らの身体で残すことができたらと強く思い、肉体的にも精神的にもすべてを捧げる覚悟で取り組みました」【写真】2か月で10キロ減量、頬がこけ心配の声が上がる川口春奈演じる役に対してこんな“覚悟”を語ったのは川口春奈。主演映画『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』（10月2日公開）で、ステージ4の大腸がんを宣言されながらも娘を出産し、24歳で亡くなった遠藤和さんを演じている。2か月の