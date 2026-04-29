9人組ガールズグループ「NiziU」のMAYA（24）が28日に放送された日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（後9・00）に出演。好きな食べ物を明かした際、食べすぎると中毒症状を起こす危険があることを指摘された。今回は「うっかり食べたらヤバい食の危険」と題して放送。「好きな食べ物」についての話題となり、MAYAは「ぎんなんが大好きで」と回答した。好きになった理由については「おじいちゃんがよく揚げてくれて。それを