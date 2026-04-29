【モデルプレス＝2026/04/29】俳優の綾野剛が4月29日、都内で開催されたTBS×U-NEXT×THE SEVEN グローバルプロジェクト『ちるらん 新撰組鎮魂歌』最終話プレミア上映イベントに山田裕貴、細田佳央太とともに出席。アクションシーンを回顧した。【写真】綾野剛「貴重すぎる」年下俳優とのうさ耳姿◆山田裕貴、綾野剛への感謝語る本作は、幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの荒々しくも熱い生き様を、ド派