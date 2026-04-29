GUが、人気キャラクター『パペットスンスン』とのコラボ第2弾を6月19日から発売すると発表し、早くも話題を集めている。【写真】「また男はなし？」GU×パペットスンスンのコラボアイテムGU×パペットスンスンのコラボ第2弾今回のテーマは「スンスンたちとアイスクリーム」。ウィメンズ3型、キッズ2型、グッズ1型の計6型で、グラフィックTシャツやコットンパジャマ、ソックス、ミニポーチなどを展開。価格帯は1000円前後から25