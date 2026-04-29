〈精液を飲み込むことで「一人前の男性」になれる…「同性愛」がルール化されたサンビア社会の“常識を揺さぶる性教育”〉から続く亀頭に穴を開け、木を差し込む――ボルネオ島のプナンに伝わる「ウトゥン・ニィー」と呼ばれるペニスへの施術だ。「女が気持ちいいと、男も気持ちいい」と語る男たちと、装着を夫に“リクエスト”する妻たち。離婚の理由にもなるというこの性具の実態を、フィールドワークをもとに明かす『人類学者