今季は4先発で防御率0.38と好投ドジャース大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地でのマーリンズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2試合連続の1試合3安打の大活躍でサヨナラ勝利に貢献した。試合後、デーブ・ロバーツ監督は大谷の打撃を称えつつ、“新情報”を発表した。米メディアも一斉速報している。大谷は初回の第1打席でヒットを放つと、7回にも中前に運んだ。2点を追う9回1死一、二塁では右翼へエンタイトル適