元AKB48でタレントの板野友美（34）による“ダメ出し”動画がXで拡散され、ネットをザワつかせている。板野が檄を飛ばした相手は、自身がプロデュースするアイドルグループ『RoLuANGEL（ロールエンジェル）』のメンバーたちだ。’24年4月にデビューした同グループは、2000人を超える応募者の中から選ばれた9名で構成され、「誰かの憧れの存在“ロールモデル”になる、そして誰からも愛される天使のような女性へ」がコンセプト。板