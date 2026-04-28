ウィーンにあるOPEC本部に掲げられたロゴ＝2024年5月（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】アラブ首長国連邦（UAE）は28日、石油輸出国機構（OPEC）から5月1日に脱退すると発表した。国営の首長国通信が報じた。中東情勢の緊迫化を受けて石油の供給混乱が続く中、長年の加盟国であるUAEの離脱は原油相場を主導するため協調してきた主要産油国にとって打撃となりそうだ。脱退は中東情勢への対応を巡り、湾岸諸国で溝が生じた