モデルでタレントの溝端葵（24）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。雑誌の表紙カットを投稿した。「お知らせ」と題し、「週刊プレイボーイ表紙巻頭だよー！」と報告した。「グラビア界のエースは君だ！」とキャッチフレーズがついたカラフルビキニ水着の笑顔ショットをアップ。1st写真集の7月17日発売も決定したが「1st写真集のカットを収めた特別な週プレとなっております表紙めっっちゃ笑顔すぎてやばいよね笑笑」と