■『ONE SAMURAI 1』（29日・有明アリーナ）第15試合フライ級 キックボクシング 暫定世界王者決定戦【インタビュー動画】那須川天心が語る、“かつてのトラウマ”武尊の引退試合「ロッタンはナメてる雰囲気がある。その隙を突ければ」◯ 武尊 ― X ロッタン5ラウンドTKO“ナチュラル・ボーン・クラッシャー”武尊（34）が、引退試合となったロッタン戦で見事に勝利した。1年前に敗れた因縁の相手にリベンジ成功するとともに