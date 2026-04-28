お酒の飲み過ぎが体に悪いことは周知の事実ですが、近年の研究ではたとえ少量の飲酒であっても問題を引き起こす可能性があることがわかっています。長期的な飲酒習慣と脳スキャンを組み合わせた新たな研究では、少量の飲酒が脳にダメージを与えることが示されました。The interaction of age and total lifetime drinks is associated with regional cortical perfusion and thickness in healthy adults with low-level alcohol c