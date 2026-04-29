3月、神奈川県鎌倉市議会のロビーに歴代議長や現職議員の名前を並べたパネルが設置され、批判の声が広がっている。金色のプレートに名前が刻まれた豪華な仕様で、公費約400万円が投じられた。各所では《誰のための出費なのか》といった疑問が噴出し、厳しい指摘が相次いでいる。【写真】「税金の無駄遣い」公費約400万円をかけた“豪華仕様”のパネル豪華パネルには歴代議長や議員の名前神奈川新聞の報道によると、パネルは2月