業務委託先と契約書を交わさず、発覚を免れるため自分の口座から複数の業者に総額約1392万円を振り込んでいたなどとして、徳島県は28日、美波地域連携事務所の男性主任主事（45）を懲戒免職処分とした。県によると、2021〜24年度、県管理河川の草刈り業務や排水ポンプ車の保険料など、計98件の契約・支払い手続きを怠り、発覚を免れるために県からの支払いを装って自腹で振り込んだ。委託先の業者から後任の担当者に「これま