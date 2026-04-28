元フジテレビのアナウンサーで、現在はタレントとして活躍する中村仁美さん。最近は各局から引っ張りだこの売れっ子。女子アナ出身タレントとして成功している理由を考察します。◆フジテレビ女子アナ黄金期を生き抜いた強さ現在46歳の中村さんは、2002年にフジテレビに入社し、2017年に退社するまでの15年間、同局のアナウンサーを務めました。2011年には、さまぁ〜ずの大竹一樹さんと8年の交際を経て結婚。2018年にフリーへ