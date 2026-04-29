ラストコンサートとなる5月31日の東京ドーム公演までツアーを行っている嵐。ファイナルを前に、5月8日から発売される嵐のグッズを巡り、ファンの間で波紋が広がっている。「STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストの公式グッズを販売している『ファミクラストア』が、5月8日から嵐のメンバーのぬいぐるみをオンライン販売すると発表しました。メンバーのぬいぐるみが発売されるのは初めてということもあり、ファンは喜んでいたので