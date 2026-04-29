【レゴ スター・ウォーズ】 5月 発売 レゴは「レゴ スター・ウォーズ」から全9種の新製品を5月1日と、5月4日に発売する。5月4日は「スター・ウォーズ」で多用されるフレーズ「May the force be with you(フォースと共にあれ)」にひっかけ、「May the 4th（メイ・ザ・フォース）」としてファンの記念日となっており、この記念日に向けての展