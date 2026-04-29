ドジャース大谷翔平投手（３１）がマウンド上で見せたしぐさに不安の声が広がっている。大谷は２８日（日本時間２９日）の本拠地ロサンゼルスでのマーリンズ戦に先発登板。負担の大きさを考慮され、この日は打者として先発出場せず、投手に専念する形で滑り出した。ただ、初回から首を左右にひねり、首筋付近を手で押してみたりと気にする動きを繰り返した。トレーナーらはマウンドに駆けつけておらず、初回は二死から左翼へ