さっぱりおいしい！紅しょうが×豚肉おかず ピリッとした風味で人気の薬味・紅しょうが。焼きそばやお好み焼き以外に、豚肉料理とも相性が良いのをご存知ですか？今回はピリッと、さっぱり感がやみつきになる、豚肉と紅しょうがを使ったおかずをご紹介します。 天ぷらや照り焼きに 豚こま肉と紅しょうがのかき揚げ、ちくわをプラスした照り焼きなど、いろいろな紅しょうが×豚肉レシピを集めました。ボール状に成形した揚げ物は