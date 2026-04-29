シンガポールに設置されているIJOOZの自販機/Alamy（CNN）シンガポールのショッピングセンターで自販機のストローをなめて元の場所に戻したとして、フランス人の18歳の男子生徒が迷惑行為などの罪に問われている。シンガポールは厳格な法律で有名で、有罪になれば2年以下の禁錮を言い渡される可能性がある。シンガポール警察や地元メディアの報道によると、生徒は3月12日にオレンジジュースの自販機のストローをなめ、自分の行為を