浙江省杭州市のエンボディドＡＩ応用パイロット試験拠点の展示ホールで、コーヒーを運ぶロボット。（４月１７日撮影、杭州＝新華社記者／朱涵）【新華社杭州4月29日】中国浙江省杭州市のエンボディドAI（身体性を持つ人工知能）応用実証拠点の展示ホールでこのほど、ロボット「バリスタ」がコーヒーをテーブルまで運び、見学者からは「SFが現実になったようだ」との声が上がった。展示ホールでは、電力巡回点検や坑内作業、飲食