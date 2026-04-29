フリーアナウンサー神田愛花（45）が29日、MCを務めるフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に生出演。前日、夫のバナナマン日村勇紀が体調不良のため当面休養に専念すると発表後、初のテレビ生出演となった。この日は「第7回常識王決定戦」と題した企画を実施。オープニングでは、出演者が人気漫画「ドラゴンボール」の必殺技を披露しながら入場するシーンがあり、神田は笑顔で「元気玉」のポーズを披露