Snow Man目黒蓮が29日、都内で行われた実写映画『SAKAMOTO DAYS』初日舞台あいさつに登壇。特殊メイクで“140キロのふくよかな姿”にも扮しているが、扮装している際の“うれしい出来事”を明かした。【写真】目黒蓮、高橋文哉、上戸彩ほか豪華キャストが集結した初日舞台あいさつの様子上戸彩が「（撮影中は）いっつもぽっちゃりしていたので、きょうぐらいの目黒さんで来られると緊張しちゃう（笑）」と明かすと、目黒は「