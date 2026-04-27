3月下旬の昼下がり、自宅マンションから徒歩で仕事先へと向かう"歌舞伎界のプリンス"こと尾上右近（33）。【写真を見る】年上恋人のA子さん、左手薬指には輝く指輪、自宅に向かって大きく手を振る尾上後ろ髪を引かれる思いからか、彼がマンションを見上げて手を振る。その先には、部屋のベランダから彼を見送る女性の姿があった。女性は右近の背中を名残惜しそうにずっと見つめていた──。現在、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（