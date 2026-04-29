岩手・大槌町の山林火災は発生から29日で1週間です。町は、ほとんどの地区で近く避難指示を解除する見通しを示しました。現地から中村真也記者が中継でお伝えします。大槌町では29日午前11時半現在、少量ですが雨が降っています。午前8時ごろには、消防車がサイレンを鳴らして山に入っていく様子が多く見られました。発生から1週間がたった山林火災は、県などによりますと、28日時点で焼失面積は小鎚地区と吉里吉里地区周辺で合わ