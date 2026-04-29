オリックス・バファローズは、5月8日（金）〜10日（日）開催の「ポケモンベースボールフェスタ2026」に合わせ、スペシャルタッグを記念したオリジナルグッズを発売することを発表した。球団直営店Bs SHOP・B-WAVEではイベント開催に先駆け、5月1日（金）より先行販売を実施する。【写真】オリックス『ポケモン』柄のユニフォーム！公開された野球グッズバファローズのキャップ＆ユニフォームを着用したピカチュウや球団パート