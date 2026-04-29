ガールズグループaespaのメンバー、ニンニンが、ラグジュアリーブランド「GUCCI（グッチ）」のグローバルブランドアンバサダーに抜擢され、影響力を証明した。4月29日、「GUCCI」は、「ニンニンをGUCCIファミリーとして迎え、新たな章をともに始める」と明らかにし、ニンニンのアンバサダー抜擢を発表した。【写真】ニンニン、バックレスドレスで妖艶にニンニンもまた、「GUCCIファミリーに合流することになり、非常に光栄だ」と喜