新ミッドハイスマホ「motorola edge 70 pro」が登場！日本での発売にも期待Lenovo Group傘下のMotorola Mobility（以下、Motorola）は22日（現地時間）、同社が展開している「motorola edge」シリーズにおける新商品として5G対応ミッドハイレンジスマートフォン（スマホ）「motorola edge 70 pro（型番：XT2607-*）」を発表しています（*は任意の数字）。まずはインド市場にて2026年4月29日（水）に発売され、その後、グローバル市
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