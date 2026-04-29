女きょうだいだから仲がいいはず……そんなイメージに、苦しめられるママもいるのではないでしょうか。子どもの頃は同じ家で育ち、同じ親のもとで暮らしていても、大人になるにつれて距離が広がっていくことも。今回は「姉と妹で仲が悪い人いる？」という投稿に寄せられた声をもとに、女きょうだい関係の難しさを考えます。『姉がいるけれど仲が悪いです。親が姉と私をよく比較して、お互いそれがイヤで疎遠になりました』女きょう