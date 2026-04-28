4月27日、歌手のAdoが『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）に出演。新曲『ビバリウム』を披露する際、テレビ初の“顔出し”をおこない、注目が集まっている。「もともと、2月に公開された同楽曲のMVでは、これまで“顔出しNG”を貫いてきたAdoさんが、ついに横顔を解禁し、話題を集めました。公開された映像では、黒髪ストレートヘアなビジュアルや、青いカラーコンタクトと長いまつげが印象的な目元がアップになり、『めっちゃ可