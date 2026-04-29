【ベルリン共同】ドイツ捜査当局は28日、ロシアの情報機関にドイツのウクライナ軍事支援に関する情報を提供していたとして、スパイ活動に関与した疑いでカザフスタン人の男をベルリンで拘束した。検察が29日明らかにした。検察によると男は昨年5月以降、ロシアの情報機関と継続的に接触。ロシアの侵攻を受けるウクライナに対するドイツの軍事支援の内容や、無人機やロボットを開発する防衛企業に関する情報を提供していた疑い