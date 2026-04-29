2026年4月1日の道路交通法改正により、自転車にも交通反則通告制度が導入されました。いわゆる「青切符」と呼ばれる制度で、4月からは反則行為で検挙された際は、反則金の納付が求められます。 また、青切符は自転車だけではなく、街中で借りられる電動キックボードのLUUP（ループ）も適用の対象です。本記事では新しい交通ルールや、青切符の対象となる交通違反について解説します。 LUUPの逆走