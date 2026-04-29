コロナ禍にマスクで肌荒れしたことが原因で、大量のニキビができてしまったというりんさん。2021年から治療を開始し、2026年現在ではすっかり綺麗な肌へと変貌を遂げている。その6年間に及ぶニキビ治療の経過をおさめた動画が80.6万回再生を超える反響を呼び、「努力の賜物ですね」「どんどんニキビがなくなってる」などとコメントが寄せられた。ニキビに悩んでいたときの心境や治療に対する想いについて、りんさんに話を聞いた