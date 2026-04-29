トッテナムが上田綺世を注視オランダ1部フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世に対し、プレミアリーグの複数クラブが獲得を検討していることが明らかになった。上田は現在、欧州で最も注目されるアタッカーの一人として急速に評価を高めている。英メディア「TEAMTALK」は、トッテナムやリーズ・ユナイテッドを含む複数のクラブが今夏の移籍に向けて動向を注視していると報じており、上田が「最も興味深い攻撃の才能」で