2026年2月17日、56才という若さで天国へと旅立ったロックバンド「LUNA SEA」のドラマー・真矢さん。3月8日には「LUNA SEA」メンバーらの意向で献花式が執り行われた。当日は横浜市内の「ぴあアリーナMM」に約3万人のファンが参列し、真矢さんとの別れを惜しんだ。【写真】昨年9月、秦野市の祭りに参加した車椅子姿の真矢さんと石黒彩、車椅子の真矢さんに寄り添い支えていた姿昨年9月27日、地元・秦野で開催された「たばこ祭」