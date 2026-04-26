Intel Core Ultra X7プロセッサーを搭載したノートPC「XPS 14」「XPS 16」をDellから借りられたので、フォトレビューに続きベンチマークを行ってみました。インテル Core Ultra搭載Dell XPS 14インチ プレミアム軽量ノートパソコン | Dell 日本https://www.dell.com/ja-jp/shop/dell-laptops/xps-14-laptop-2026/spd/xps-da14260-laptopインテル Core Ultra搭載Dell XPS 16インチ プレミアム軽量ノートパソコン | Dell 日本https:/