埼玉県内で、一軒家に忍び込み現金などを盗み取る窃盗事件が相次いでいます。【写真で見る】網戸を焼いて侵入か犯行の痕跡家を留守にすることが増えるゴールデンウィーク。より一層の防犯対策が必要です。埼玉県内で窃盗相次ぐ逮捕の男「身に覚えがありません」29日、窃盗などの疑いで逮捕されたのは、さいたま市岩槻区の自称建設業・松本悠貴容疑者（39）で、4月15日深夜から翌朝にかけて、80代の男性が住む家に侵入し、現金