グラン
『グラン』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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冨安健洋がクリスタル・パレスに正式加入、加入当日に即デビューを飾る
8月7日のフルハム戦で後半から途中出場し、デビューを飾ったとのこと
FOOTBALL ZONE
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及川光博が一般女性との再婚を発表、新しい命を授かったことも報告
お相手は一般の方のため詳細は非公表とし、取材自粛を呼びかけている
日刊スポーツ
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大阪・十三の淀川河川敷に屋台22店舗が並ぶ新スポット「ミナモ十三」が開業
22店舗が出店する屋台形式のグルメエリアが目玉で、初期投資の少なさが出店者に好評とのこと
MBSニュース
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いつまでも若々しい人が日常的に食べている抗酸化食材とは
老化の原因は酸化ストレスで、抗酸化物質を含む食材が有効だという
ダイヤモンド・オンライン
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横浜FMの16歳・三井寺真がデビュー戦で久保の記録を塗り替える
前半7分にプロ初得点を決め久保建英が持つクラブ記録を塗り替えた
スポーツ報知
2026年8月7日
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冨安健洋がクリスタルパレスに加入、約1年ぶりにプレミアリーグへ復帰
アーセナル退団から約1年ぶりにプレミアリーグへ復帰し背番号は「17」となる
共同通信
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冨安健洋がクリスタルパレスに加入し、2季ぶりのプレミア復帰
2025年のアーセナル退団以来、2年ぶりのプレミアリーグ復帰となる
スポーツ報知
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美魔女レジェンドの坂村かおる、59歳のすっぴん姿をスタジオが絶賛
来年1月に還暦を迎える59歳とは思えない肌と黒髪にMEGUMIらが驚嘆した
ABEMA TIMES
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故サム・ニールが実写映画『ゼルダの伝説』に出演、遺作となることが判明
ニールは生前に撮影を終えており、本作が最後の映画出演作となる見込み
THE RIVER
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武豊騎手が札幌・函館を経て英アスコットへ、そのタフネスぶりにSNSが沸く
札幌・函館・英国と数日間でめまぐるしく移動し、57歳のタフネスぶりが話題に
スポーツ報知
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遠藤航がトラブゾンスポルの獲得候補に、サラーが元同僚を推薦か
英メディア「リバプールエコー」がサラーの元チームメイト獲得を報じており
東スポWEB
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MotoGP小椋藍が後半戦初戦イギリスGPに挑む、2勝目と連続表彰台に期待
総合2位の小椋藍選手は今季2勝目と4戦連続表彰台が期待される
日テレNEWS NNN
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キャラガー氏がサラーのトルコ移籍に疑問、給与面が影響か
「ACミランやユベントスに行くと思っていた」と欧州残留を期待していたが
サッカーダイジェストWeb
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BEAMSが「りぼん」6作品とコラボ
6作品のキャラクターを取り入れたウェア12型とグッズ8型の全20型が展開される
FASHIONSNAP.COM
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サラーがリバプールを退団しトルコ1部トラブゾンスポルと2年契約
スポーツ報知
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映画ちいかわが公開14日間で興収50億円を突破、シン・エヴァと同ペース
初日興収9.9億円はコナン最高作の初日9.6億円を上回る記録となった
オリコンニュース
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GTA6の長尺映像がNetflixで有料先行公開、ファンから不満の声が相次ぐ
Netflixで6時間先行公開される点に「ペイウォールだ」とファンが反発している
GIGAZINE（ギガジン）
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横浜F・マリノス宮市亮が語る、NARUTOとSLAM DUNKが育んだ選手の原点
『NARUTO』『BLEACH』『SLAM DUNK』が青春を支えたと宮市は述べている
Sportiva
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ヴィニシウスがレアルと6年の契約延長に合意、新年俸は約43億円に
新年俸は約43億7000万円で、アーセナルへの移籍危機を回避したとのこと
東スポWEB
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ロドリがバルセロナ移籍を了承、マンCは91億円を要求し交渉難航か
レアル・マドリード移籍が有力視される中、バルセロナが電撃参戦し了承を得たという
東スポWEB